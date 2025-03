«TAL ON HIRM!» Kinnipeetav kardab, et ta pannakse seksuaalkurjategijaga ühte kambrisse

Elu24 toimetus sai teisipäeva hommikul vihje sellest, et Tartu vanglas karistust kandev Egon Raasild tahetakse paigutada samasse kambrisse pedofiilias süüdi mõistetud Andrei Puzanskiga. «Egon on väga hirmul, kuna räägitakse, et Puzanski on ka vanglas viibides pannud toime uusi seksuaalkuritegusid,» ütleb vihje saatnud naine. «Miks ei hoita seksuaalkurjategijaid eraldi sektoris, vaid pannakse nad kõigi teistega kokku? Kuidas on võimalik, et avatud osakonnas liigub ringi seksuaalkurjategija?» küsib ta.