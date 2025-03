Auto24 kuulutuses seisab, et tegemist on 2019. aasta BMW X2 XDRIVE 25D maasturiga. Auto on sinist värvi ning võimsust on sel suisa 170 kW. Tegemist on nelikveolise autoga ning läbisõitu on sel 71 000. Kui varem oli auto müügihind 36 000, siis nüüd on seda langetatud 30 000 euro peale.