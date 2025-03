«See on lugu sellest, kuidas me lasime varga oma koju ja pakkusime talle veel raha varastamiseks,» jagab Hanna Martinson enda TikToki kontol täpselt aasta tagasi juhtunud intsidenti.

Ta meenutab, et nad istusid elukaaslasega diivanil ja sõid lõunat, kui helises uksekell. «Elukaaslane läks ukse juurde. Seal oli üks väga ähmis noormees.» Too olevat väitnud, et on nende naaber ja vajab 18 eurot, kuivõrd muidu viib puksiir tema auto ära. «Ütles, et on nii mitme ukse peal käinud, aga keegi ei saa teda aidata...»