VIDEOINTERVJUU Seiklustest pungil uue elustiilisaate kangelased Kristiine ja Virko: me veel seedime, mis kõik juhtus

Lisaks New Yorgile jõudis pere äsja tagasi Sri Lankalt, kus nad veetsid tänavu juba viienda talve. «Sellel reisil oli esmakordselt kolm last ja see, mis teleekraanile jõuab, ongi meie kiire elu,» lisas Kristiine abikaasa Virko Vantsi.

«Nagu hea supp, milles on mitu asja: seal on reisi, New Yorki, meie igapäevaelu ja toimetusi ja kuidas me üldse seda pereettevõtet loome oma kolme väikese lapse kõrvalt ja lisaks me ehitame oma unistuste kodu, maja loodusesse,» kirjeldasid nad saate sisu suures plaanis.