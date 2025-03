Hea uudis oli, et korter oli enne Liisu kätte jõudmist olnud tublide omanike käes, kes jätsid hea lõuendi uuenduste tegemiseks. Halvaks uudiseks osutus aga see, et kohalike pühade puhul olid paljud poed suletud, kust just remondi alustamiseks hädavajalikku leida võiks. Aeg pressis aga peale, sest remondiväljakutse vastu võtnud Liisu ja ta pere olid eesmärgiks võtnud töö ära teha vähem kui kahe nädalaga.