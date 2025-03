ÄNGISTAV OLUKORD Oma isa igatsev tütar: ta elab oma teise lapse juures nagu range režiimiga vanglas

«Kuuuurijas» rääkis oma südantlõhestava loo Marina, kes on väga mures oma isa olukorra pärast. Kuigi naine sooviks oma isaga palju rohkem suhelda, ei saa ta seda teha, sest isa elab oma teise tütre juures, kes Marina sõnul nende suhtlust takistab. Asi on koguni jõudnud kohtusse, kus Marina üritab tõestada, et tema isa koheldakse õe juures halvasti. «See, mida ma kuulsin ise 29. detsembril kui õde minu kuuldes ütles isale, et mida sa kiunud kogu aeg. Ma ei oleks sind siia võtnud, kui ma oleks teadnud, et sa nii kaua elad,» meenutab ta šokeerivaid sõnu.