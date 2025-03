VERINE PARADOKS Noor kriminalist leiti oma kodust vägivaldselt tapetuna

Lootustandev noor kriminalist Michelle Lee leiti oma kodust 2009. aastal surnuna. Saates «New Yorki mõrvad» kirjeldasid juhtumiga tegelenud uurijad, et tegemist oli erakordselt võika sündmuspaigaga. Eriti kummaliseks tegi asjaolu, et jälgi sissemurdmisest polnud, mis tähendas, et Lee võis oma mõrvarit tunda.