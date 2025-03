Kerdo Mölder ja Diana Klas avameelselt armuleegist ja skandaalsest suudlusest: meil on suured pulmaplaanid ja siis äkki niisugune asi...

«Eks me lähedased olime pikalt, tunneme üksteist nii kaua aega, oleme teineteisele südant puistanud,» tõdesid nad justkui ühest suust, et omavaheline klapp on neil olnud tegelikult kogu aeg.

«Võib-olla mina armusin enne,» nentis Diana muigega. «Kui ma haiglas käisin, mitte ainult see kaasatundmine, vaid see on midagi enamat. Et ta on mulle kuidagi teistmoodi meeldima hakanud.»