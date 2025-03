KAUAOODATUD VÕIMALUS! Kevadel ekraanile naasev «Ma näen su häält» otsib teesklejaid

Kanal 2 menusaate «Ma näen su häält» viienda hooaja ettevalmistused on täies hoos. Kevadel ekraanile jõudvasse saatesse on juba kogunenud hulk arvajaid ja lauljaid, kuid teesklejate ridades on veel vabu kohti. Osavaid vembutajaid ootab kopsakas auhinnaraha.