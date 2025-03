Vaid mõni nädal tagasi oli Tommy Cashi lugu ennustustabelites neljandal kohal. Tänaseks on ta langenud juba seitsmendaks. 10. märtsi seisuga on Cashi võiduprotsent kolm. Kõige rohkem oli see 21. veebruaril, mil tõenäosus, et Eesti võidab, oli suisa seitse.