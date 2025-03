TOHOH!! Kelly Sildaru avaldas Bali luksusvilla kolme nädala puhkuse hinna: see on puhas ja korralik

Kelly Sildaru on hetkel koos sõpradega Balil puhkamas. Ta on oma sotsiaalmeedias jaganud jälgijatega ka lummavaid kaadreid puhkusest.

Esimese kohana soovitas Sildaru kindlasti külastada Melasti Beachi. Kelly sõnul maksid nad seal ka sissepääsutasu 35 000 IDRi, mis teeb umbes 1,98 eurot. Tasuda sai ainult sularahas. «Ilus valge liivaga rand, kus on mitmed rannabaarid ja restoranid,» jagas Kelly ning lisas, et seal on võimalik ka ookeanis ujuda. Küll aga tõdes ta, et seal võib olla alati ka palju rahvast, eriti päikeseloojangu ajal.