Ehkki Maksim on ise öelnud, et tahtis vaid noaga hirmutada, nii nagu koera, nõuab prokurör Diana Helila talle 12 aasta pikkust vangistust. «Ma väga kahetsen, ma ei saa isegi normaalselt magada, see on mulle väga sügavalt mõjunud,» sõnas Maksimov enne kohtuistungi lõppemist.