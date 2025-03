TUNNED ÄRA? Need tähemärgid hindavad armastuses abi ja teeneid

Veenus alustas 2. märtsil oma retrograadset teekonda, mis kestab 13. aprillini, et vaadata sügavustesse ja tunnetada, kuidas on meie elus suhe armastuse endaga. Mõned inimesed võivad kogeda sel ajal suuremat rahulolematust ja segadust ning elu nautimine on justkui raskendatud. Armastuse- ja rahulolutunnet on kuidagi keerulisem kätte saada ning aeg võib panna küsima, mida me tegelikult igatseme tunda ja millest on puudus.