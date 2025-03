«TA VÕIB MINU KUTSIKA KATKI HÜPATA!» Kalamaja pargis lahtise labradoriga jalutanud koeraomanik vilistas kõigile reeglitele

Ta lisas, et labradori heatahtlikus iseloomus ta ei kahtle. «Ta ei proovinud kordagi hammustada ega haukunud, kuid mänguhoos ja suure kiirusega liikudes võib see umbes 30 kg kaaluv koer minu 6 kg kaaluva hapra kutsika lihtsalt katki teha. Probleem on omaniku ülbe ja ükskõikne suhtumine reeglitesse ja teiste naabruskonna inimeste soovidega mitte arvestamine,» lisas ta.