«MIDA HULLEM, SEDA PAREM!» Särasilmsed puhastusteenindajad räägivad, milliseid vigu kodu koristamisel tehakse

ETV saates «Hommik Anuga» käisid külas puhastusteenindajad Jane Hassan ja Ragne Rohtla ning koristajate koolitaja Helge Alt. Naised jagasid koristusnippe ja avaldasid, kuidas nad just selle ametini jõudsid. «Mulle on terve elu meeldinud koristamine, aga koolitusel sain teada, et olen seda terve elu valesti teinud,» ütleb Ragne.