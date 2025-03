PETTURID VÕI MITTE? «Ämm oli ehmunud!» Põlva pere ukse taha ilmus naine, kes tutvustas end suitsuanduri kontrollijana

Ühismeedias avaldatakse kahtlust, kas ukse taha ilmunud isikud on ikka päriselt need, kellena end esitlevad. «Naine ukse taga ütles, et teeb suitsuanduri kontrolli. Meile tundus kahtlane ja sisse ei lasknud,» räägib Põlva elanik. G4S-i esindaja ütleb, et suitsu- ja vinguanduri nõustajad käivad tõepoolest ukselt-uksele, et selgitada andurite olulisust. «Spetsialistid aitavad üle vaadata, kas vajalikud andurid on kodus olemas, olemasolevaid andureid testida ja vaatavad ega seadme eluiga pole läbi saanud,» ütleb ta. «Igal aastal on Eestis u 500 eluhoone tulekahju ning statistiliselt umbes 1/3 kodudes ei ole töötavat suitsuandurit.»