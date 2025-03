MILJARDID VÄHENEVAD Boikott Teslale! Elon Musk on viimaste kuude jooksul kaotanud oma varandusest just sellise summa

Tesla on kaotamas populaarsust seoses sellega, et Elon Musk teeb koostööd Donald Trumpi valitsusega. Tesla autode müüginumbrid langevad ja aktsiaturg on saanud mitmeid hoope, mis on vähendanud ka Muski varanduse suurust. Kui Trumpi võidult loodeti Teslale edu, siis Trumpi kehtestatud tariifid toovad kaasa hoopiski tulu langemise.