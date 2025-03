ELU25 Juku-Kalle Raid: lendava Kivi peale kasvab sammal halvasti ehk kuidas koguda miljon lennupunkti

1993. aasta suvel lõpetasin keskkooli ära ja püüdsin astuda Humanitaarinstituuti, aga sain aru, et see on väga kallis ja raha mul nagu ei olnud. Ja kuna mul Ajakirjandusmajaga oli kokkupuude juba kestnud ja noori ajakirjanikke läks toona väga vaja, siis esimene töökoht oligi mul Päevalehe kultuuritoimetus, kus töötasin Annika Koppeli käe all. Üsna kähku sai selgeks, et kultuuritoimetus mulle kõige parem ei ole. Maandusin siis elutoimetuses, kus majandas Brit Rosen, kes tegutseb siiani ajakirjanduses ja on väga meeldiv ja malbe inimene. See mulle väga sobis. Ka palgad olid alustavatel ajakirjanikel sel ajal hullult suured, arvan, et sain kohe mingi paar tuhat krooni. Kukub sellisele 18-aastasele noormehele, kes on ainult keskkooli lõpuni käinud, ühtäkki sihuke raha pihku – no ta elab jumala mõnusat elu. Ja üldiselt leiti, et lood tulid mul välja ka, kuigi eks ma juba siis hakkasin oma töödega hiljaks jääma ja toksisin viimase minutini.