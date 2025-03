KAUNID KLÕPSUD Eesti staarid jagavad naistepäeva soove: tuleb elada nii, et sind ümbritsevad imeilusad ja edukad naised

* Naistel on kõrgem valulävi kui meestel. Ja see taandub sellele, et mehed ja naised mäletavad valu erinevalt. Teadlased on kindlaks teinud, et mehed mäletavad varaseid valukogemusi selgemalt kui naised. Selle tulemusena on nad hilisema valu suhtes juba eelnevalt rohkem pinges ja ka tundlikumad. Naistel on aga meestest parem võime mälestusi blokeerida, mistõttu eelnevad valukogemused neis nii suurt stressi ei tekita.