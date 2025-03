SOOJAD KLÕPSUD Telenägu Tuuli-Ann Freienthal naudib uue kallimaga reisimõnusid

Tuuli-Ann postitas sotsiaalmeediasse pilte oma Bali puhkusereisist. Samuti näitas ta esimest korda ka oma uut kallimat ning jagas koos pilte. Tuuli-Anni väljavalitu on Mihkel Moosel, kes tegutseb ettevõtjana. Ühismeediast on näha, et tegemist on ühe edukaima Amazoni müüja, koolitaja ja selle valdkonna eestvedajaga Eestis.