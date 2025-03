ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Diana Klas ja Kerdo Mölder jagavad oma armastuslugu ja pulmaplaane

Diana ja Kerdo tunnistavad, et nad ei jätnud midagi juhuse hooleks – õige kuupäeva leidmiseks pöördusid nad lausa nõia poole. Kuigi algselt plaanis paar abielluda mai alguses, soovitas ennustaja selle edasi lükata, sest just märgiline päev kuu lõpus pidi tooma rohkem harmooniat ja kestvat õnne.

Saates räägib Kerdo, et on elu jooksul armastanud nii mehi kui naisi. Ta elas üle kümne aasta koos mehega, kellega oli isegi kihlatud, kuid nüüdseks kuulub tema süda Dianale. Kerdo tunnistab muigega, et tema kogemuse järgi vinguvad naised vähem kui mehed.