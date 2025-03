PIISAV SUMMA? Rapla mehe sõnul tuleb tal hakkama saada vaid 120 euroga kuus, valla väitel on talle kõik eluks vajalik tagatud

«Mul on vaja ka osta jalanõusid ja kevad-sügis jopet, aga ei saa midagi lubada endale,» ütleb eestkoste all olev Rapla valla mees, kes peab enda sõnul hakkama saama 120 euroga. «Sellest ei jagu isegi toiduks, rääkimata muust,» ütleb ta. Valla sotsiaaltöötaja selgitab, et mehel on tegelikult kõik eluks vajalik olemas – talle on tagatud nii toit kui ka ravimid.