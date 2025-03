STREET MIRROR EXPO Elustiilimess toob Kultuurikatlasse parimad tätoveerimiskunstnikud

Võistluskatekooriad aastal 2025 on: Best of Day, Best of Cover Up, Best of Black'n'Gray, Best of Newschool, Best of Colour, Best of Graphic, Best of Sleeve, Best of Large, Best of Crazy, Best of Realism, Best of Oldschool, Best of Ornamental, Best of Japanese ning Tallinna kui merelinna auks erikategooria Best of Sailor.