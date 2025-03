VIDEOINTERVJUU Jaapanis seigelnud Arbo Tammiksaar avaldas, mis teda uhke saareriigi puhul kurvaks tegi

«See impeerium, mida nad kunagi oma keisriajal ajasid, ja kõik see vägevus ja võimsus ja sõjamehe au... Peale teises maailmasõjas lüüasaamist ja sellele järgnenud okupatsiooni on nad tegelikult, hoolimata sellest vahepealsest majandusimest, ikkagi suhteliselt rusutud,» selgitas ta. «Stagneeruv ühiskond, inimesed vananevad, maal on tühje maju – kurb on vaadata ja nad on ise ka nukrad.»