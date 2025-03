VAJUB NAGU PISA TORN Tartu viltu vajunud maja elanik: maksad laenu edasi, aga tegelikkuses sul kodu ikkagi tõenäoliselt ükspäev ei ole

Lubja tänava kortermajas on viis korterit, milles elanikud veel vaid kahes. Lähikuudel lahkuvad nemadki, sest hirm maja kokkuvarisemise ees on suur.

Viis leibkonda soetasid Tartus Emajõe äärde kümme aastat tagasi ehitatud nooblisse arendusse kodu. Nüüd peavad nad aga välja kolima, sest maja on vajunud niivõrd viltu, et seal elamine pole enam ohutu. Suurte summade eest korterid ostnud inimesed on ahastuses, sest mitte keegi vastutust selle kõige eest võtta ei taha, kajastas kolmapäevane ETV saade «Pealtnägija».