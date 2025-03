Kanal 2 «Kodud rahaks» neljas hooaeg tuleb suuremalt kui kunagi varem

Kaheksa kodu saavad värske ilme ja uue üürihinna nii Tallinnas, Tartus, Kuressaares kui ka lausa Hispaania päikeserannikul! Üllatusi täis kohad ja inimesed tõmbavad karbi lahti nii saatejuht Keili Sükijainenil kui sisekujundusentusiast Merlin Miidol. Ideed on inspireerivad, kuid alati tuleb valmis olla ootamatusteks. 1000 euro ja kahe nädalaga on innukatel remontijatel vaja ikka hakkama saada, kuid see on keerulisem ülesanne kui kunagi varem. Merlin võtab koos osalejatega kõik väljakutsed julgelt vastu ja leiab vastused ka küsimustele, mida koduomanikud varem küsidagi ei osanud. Üürikorterite uus ilme võtab sõnatuks nii mõnegi palju näinud maakleri.