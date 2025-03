Milano moenädalal üles astunud Renne Merilo: õhku polnud, süüa polnud, juua ei saanud!

Merilo jaoks oli modellindus teemaks juba nooruspõlves, kuid vahepeal viis elu ta hoopis tantsimise ja tuletõrjespordi juurde. 2022. aastal Missis Estonia valimisel osalemine avas talle aga taas tee moemaailma. «Muide, see aasta on ka Missis Estonia valimine, et kindlasti kõik naised, kes tahavad osaleda, siis kindlasti osalege,» julgustas ta teisi.

Pärast seda viisid võidud Singapuris ja Filipiinidel ta rahvusvahelistele modellivõistlustele, sealhulgas Barcelonasse, kus ta saavutas kolmanda koha ja mitmeid lisatiitleid. See andis talle esindusmodelli rolli mitme disaineri jaoks, mis omakorda viis kutseteni suurtele moesündmustele. «Seal oli kaks disainerit, kelle esindusnäoks ma sain ja pärast seda tuli siis kutse Istanbuli Fashion Festivalile.»

Milano moenädalal esindas Merilo Itaalia ja Saksamaa disainereid, sealhulgas Piero Camellot ja Marco Marcut. Camello postitas ka oma ühismeedia kontole Rennet ülistava pealkirjaga foto «Barbie kõndis minu eest, aitäh Renne Merilo!».

«Keegi pidevalt karjub» – moemaailma teine pool

Moemaailma glamuurse välisilme kõrval rääkis Merilo ka lava taga toimuvast. «Ruumi on vähe, õhku ei ole, süüa pole, juua ei saa, jalad valutavad, kontsad on all… Ja siis noh, pidevalt on midagi kadunud,» kirjeldas ta.