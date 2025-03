RAHADEST ILMA? Malluka maja ehitaja väidab, et jäi tühjade pihkudega. Mallukas: ma pole kedagi üle lasnud!

Blogija Malluka majaehituse ümber on plahvatanud skandaal. Suure kolmekordse maja ehitusega tegelenud Siim Rinne väidab, et teda on petetud. «Legrant ajab mulle lolli juttu ja valetab otse näkku,» kurdab mees, kes on enda sõnul jäetud tühjade pihkudega. Rinne sõnul ähvardab blogija Malluka elukaaslane Toomas Legrant teda avalike postitustega, kus lubab mehe karjääri maatasa teha.