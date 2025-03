VIDEO Tallinlase tähelepanu äratas kaupluse töötaja ebaharilik käitumine: ta jooksis noorele neiule järele

Tallinlane räägib, et nägi, kuidas töötaja hakkas jooksma ühe neiu poole. «Alguses mõtlesin, et ta ründab mu naist, kes oli just pakiautomaadi juurde läinud. Nägin aga, et ta jõudis tüdrukuni. Ta üritas teda toetada, osutades sellele, et tee on libe. Mees kukkus aga ise maha,» ütleb Patrick. Ta rääkis juhtunust ka turvamehele, kes kaupluse juures parasjagu suitsu tegi. «Tema reaktsioon oli selline, et ta on sellest probleemist teadlik,» ütleb mees. «Aitamine pole ju tema ülesanne. Ta peab lükkama kärud tagasi poodi. Mul pole midagi tema vastu, aga see, kuidas ta naisi tülitab, on häiriv,» ütleb mees.