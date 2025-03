ETTEVAATUST! TikTokis ja Snapchatis levib väikestele tüdrukutele suunatud kaval pettus

Veebipolitseinik Alik Säde ütleb oma Facebooki postituses, et viimasel ajal on veebipolitsei poole pöördunud mitmed lapsevanemad ja koolid seoses sellega, et sotsiaalmeedias võtab ühendust noormees, kellel on suitsiidsed mõtted. «Sarnaseid vestlusi on koolides rääkinud veebipolitseile ka lapsed,» ütleb Säde.