Henrik Normanni poja jaoks oli vanemate lahkuminek tragöödia: võõrad ei olnud ka mõtted, kas mina olen süüdi

Frederik Normanni suureks kireks on jalgpall. Selle sama pisiku on endale saanud ka Henriku noorem poeg, 11-aastane Georg. «Tema teatas, et tahab nüüd hakata jalgpalli mängima,» jagas Henrik ning ohkas. Ta sõnas pojale, et ei tee tema mõtet maha, kuid ei ole sellest ideest ka ahvivaimustuses. Seda just peamiselt sel põhjusel, et vanem poeg on jalgpalli mängides silmitsi seisnud paljude põlvevigastustega. Ja suisa nii rängalt, et arstid ütlesid üks hetk noormehele, et enam nad teda ei opereeri.