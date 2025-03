Õudne tütreraas

Galina armastas üle kõige õgida ja napsi visata, ent selleks ei kõlvanud emakese Viktoria kodune köök. Galja tahtis lennata paksu pääsukesena enneolematutesse kõrgustesse, aeleda restoranides, kanda närviliselt sätendavaid rõivaid, suruda igasse sõrme vähemalt kolm kuldset ja kalliskividega sõrmust, läliseda ringi teiste artistidega, tolgendada tsirkuse, kino ja teatriseltskondade juures ning mõelda, et on osa neist – ohjeldamatutest loovinimestest, vapustavates boheemidest, asendamatutest artistidest. Ja no eks ta oli ka.