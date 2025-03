MÜTSIMURE Lastemütse teinud Muhebeebi, kellele mitmed kliendid etteheiteid teevad, lõpetab tegevuse

Käsitööna lastemütse valmistava Muhebeebi klientide seast on viimasel ajal kostnud nurinat. Nii mõnigi pole tellitud toodet kätte saanud ja ettevõtte poolt on olnud vaikus. Möödunud nädalal teatas Muhebeebi oma ühismeedia lehel, et lõpetab tegevuse. «Nii kahju. Teie mütsid on olnud juba läbi aastate meie lemmikud,» kurvastavad ühed. «Tahan oma tellimust kätte saada, te ei vasta sõnumitele,» kurdavad aga teised. Üks naistest ütleb, et tema oma viimast tellitud toodet kätte ei saanudki ja talle tehti tagasimakse.