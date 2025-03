VIDEO Kas Häädemeeste kuulsaim tiktokker pääseb ikka koos Respektiga lavale?

Kui möödunud nädala lõpul andis Häädemeestelt pärit tiktokker Kaja Linkmann muusik Kerdo Möldrile suure lubaduse kuu aega kaine olla, siis nüüd räägivad kurjad keeled, et naine on juba lubadust murdnud. «Mulle ta kirjutab ikka, et ei joo,» ütleb Kerdo Mölder. Ka tiktokker ise kinnitab, et on olnud kaine. «Pean oma sõna, sest see on mu elu unistus!»