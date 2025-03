ELU 25 Juku-Kalle Raid: Donald Trump – hele täht on laubal tal, kuusirp kumab patsi all!

Mõnes mõttes on Puškinit oma rahva ja maailma kultuuri aluseks pidav Venemaa täiesti õigel teel, kui Donaldi kuvandi üle rõõmustab. Donaldist soovivad kuldset tulevikupärandit putitada mitmed tänased USA poliitikud. Ausalt öeldes oleks see naljakas nagu multikas, kui selle järgi ei üritataks elu lavastada.

Trump käitub nagu pirtsakas printsess, nii et võrdlus ei olegi päris kohatu.

Trumpi pildiga rahast

Olgu pealegi. Võtame kõigepealt raha. Joe Wilson (s. 1947) on Lõuna-Carolina vabariiklasest kongresmen, munes välja ettepaneku, mille kohaselt võiks Donald Trumpi näolapp ilutseda USA rahatähel, dollaril.

Kõigepealt tekitas see pisut paanikat, et kes eelmistest suurkujudest dollaritähe pealt siis kaotada kavatsetakse, aga Wilson rahustas sootsiumit mõttega, et Trump peaks asetsema 250-dollarilisel, rahal, mida pole veel teatavasti olemas, ent mis vajaks viivitamatut teostamist.

Nagu paabulind! Foto: arhiiv

Tegelikult ei luba USA-s 1866. aastal vastu võetud seadust elusate inimeste asetamist ekvivalendile, millel on üsna õige ja suur mõte: me ei tooda "mütoloogiat" või "kuningaid", kuni nad on elus, kuna selles peitub elava inimese käibeloleva raha peale asetsemine tõttu (võibolla tekkiv) piibellik kiusatus ennast teistest ägedamaks pidada, kui lihtsalt väljenduda. Aga USA-s peaksid iseseisvusdeklaratsiooni alusel kõik elusolevad kodanikud võrdsed olema.