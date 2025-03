«JÕHKER HIND!» Kopsakad elektriarved ehmatavad tallinlasi: kui hommikul arvet vaatasin, ei suutnud oma silmi uskuda

Paljud tallinlased said täna hommikul kätte elektriarve ning nii mõnelegi tuli see halva üllatusena. Näiteks on ühe tallinlanna elektriarve möödunud kuu eest 150 eurot, mis on rohkem kui poole võrra suurem kui eelmine 60 eurone arve jaanuarikuu eest. «Mul on Enefitis börsipakett, sest seni on see olnud odavam kui fikseeritud pakett,» ütleb Elu24 toimetusega vestelnud tallinlanna. «Kui ma hommikul arve lahti tegin, ei uskunud ma oma silmi. Aga veebruaris oligi elekter väga kallis. Mul on kogu korteris elektriküte, infrapuna küte,» räägib ta.