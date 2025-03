Vastlapäev on liikuv püha, mis langeb alati noorkuu teisipäevale. Vastlapäev on lihavõtte-eelse paastuaja eelpäev. Kirikukalendris on see seotud lihavõttepühade ning nende eelse suure paastu algusega, seetõttu Lõuna-Eestis nimetatakse vastlapäeva lihaheitepäevaks. Kuna homsega algab paast, tuleks täna täiel rinnal vastlakukleid nautida.