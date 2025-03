SUUR PETTUMUS Filmiekspert Lauri Kaare: vähemalt üks Oscar pidi minema teisele inimesele

«Anora» tõi Bakerile ka parima režissööri auhinna ning võitis lisaks naispeaosa, originaalstsenaariumi ja montaaži Oscarid. Filmiekspert Lauri Kaare sõnul oli see oluline võit sõltumatule kinole. «See tegi Sean Bakerist rekordikordaja – ehk siis senimaani oli ainult Walt Disney suutnud olla inimene, kes ühe gala jooksul on saanud kätte neli Oscarit. Ühtlasi oli see läbi ajaloo neljas kord, kui Cannes’i Kuldse Palmioksa võitja jõudis välja ka parima filmi Oscari võidule.»

Üllatuseks osutus parima naispeaosa auhind, mis läks «Anorat» kehastanud Mikey Madisonile. Suurfavoriidiks peeti Demi Moore'i rolli filmis «The Substance». Demi Moore’i edu tundus peaaegu garanteeritud, aga Madisoni roll oli nii jõuline ja veenev, et Akadeemia andis talle võimaluse.

Kaare lisas, et paljud olid pettunud, et Moore auhinda ei saanud. «No ütleme ausalt, see oli õhtu kõige suurem pettumus.» «Kusjuures seda oli ka Demi Moore’i näost näha, et oli ikka pehmelt öeldes pettunud,» lisas «Telehommiku» saatejuht Kristjan Gold. «See oleks toonud kaasa ka väga-väga hea, väga emotsionaalse kõne – see oleks ikkagi olnud tema 40 pluss aastase karjääri elutöö,» tõdes Kaare.