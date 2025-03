Ettevõtluskeelu all kinnisvaraäri ajanud pärnakas tõmbas Kiviõlis lohku nii korteriühistu kui ostja

Lisaks salapärasele Sandrile toob Ilmar välja Raivo Reva, endise nimega Palmiste, kes on aga laiemale üldsusele tuntud just nimelt oma majanduskuritegude poolest ja keda on ka korduvalt karistatud. Lisaks on märkimisväärne, et Raivo Reva on üks väheseid kodanikke Eestis, kellele on määratud ettevõtluskeeld.