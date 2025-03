Sugulaste halastamatu kemplus hauaplatsi üle: kui see ära ei lahene, siis ma ei tea, kuhu ma lähen

2004. aastal, kui Ennu ema Äksi kalmistule maeti, registreeriti see matmine nii, nagu seadus justkui ette näeb – ka kalmisturaamatus. Sinna märgiti ka surnu lähedaste ehk praegusel juhul Ennu andmed. «Seal määruses on kirjas, et kasutusloa saab see inimene, kes on registris ehk kabeliraamatus, kes on registreeritud,» räägib Enn, kes oli arvanud, et see suguvõsa hauaplats on justkui tema oma.