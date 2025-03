PÄEVAHOROSKOOP 3. märts: Kaksikutel tuleb tervisele rohke, tähelepanu pöörata, Kalad on liialt emotsionaalsed

Veenus on Jäära märgis retrograadseks pöördunud, tuues suhete valdkonnas esile mingeid vanu, lõpetamata teemasid.

Kuigi sinu tutvusringkond on lai, on tõeliselt usaldusväärseid ja igas olukorras toetavaid sõpru üsna napilt. Nende väheste jaoks leia aega.​

Oled küll tubli ja sinu plaanidki on läbimõeldud, kuid sellegipoolest tekib takistusi. Nendest üle saada aitab visa, distsiplineeritud tegutsemine.​

Vajad hingamisruumi, ning kui partner seda ei võimalda, muutud rahutuks ja ärritud kergesti. Sulle tundub, et parem on seal, kus sind ei ole.​

Sinu hing on rahutu ja nõudmised partnerile nii kõrged, et kuitahes ilusal, heal ja tublil inimesel on raske nendele vastata.​