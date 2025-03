Öösel Jõgeva turismitalust taksoga lahkunud noor neiu pani lähedased muret tundma

«Ta lahkus koos ühe Bolt juhiga, kes oli eelnevalt loosinud välja ühe tunnise tasuta sõidu talle ja Ketlyn helistas mulle olles tema autos kell 02:21,»​ kirjutas sõbranna Birgit tartlasi koondavad ühismeediagrupis, kus nendib, et pühapäeva hommikupoolikuks pole sõbrannaga rohkem keegi ühendust saanud. «​Telefon on tal väljas!»​ ​

Politsei kinnitab Elu24-le, et tütarlaps on tõepoolest leitud!

Bolti kommunikatsioonijuht Liisi Maria Aleksius kinnitas Elu24-le, et nad on teadlikud sotsiaalmeedias tehtud postitusest ning kuigi neiu on leitud, jätkavad nad juhtunu uurimist. «Postitaja ise ütleb, siis sõitu ei tellitud Bolti äpist, seega paistab, et tegemist ei ole Bolti sõiduga. Küll aga oleme täpsemaid asjaolusid uurimas,» mägib Aleksius.