LÕBUS KLIPP «Ärge võtkem rohkem õlut!» Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaare poeg oli sunnitud vanemaid kantseldama

Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar on taas võtnud kampa oma kaksikutest pojad ja läinud reisile – sedapuhku Jaapanisse, mis on tuntud range distsipliini ja puhtuse poolest. Reis teisele poole maakera toob esile ka muutunud peredünaamika: nüüd on poegade kord vanemaid kantseldada ja korrale kutsuda.