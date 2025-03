USAs paremäärmuslasena tuntud Ashley St. Clair sattus veebruari keskel avaliku draama keskmesse, kui väitis, et on Elon Muski 13. lapse ema. Nüüd vahendab People, et Shivon Zilis on ilmale toonud poisslapse, kes peaks nüüd olema Muski 14. laps.