MAKSA VÕLG ÄRA?! Inkassofirma nimel levivad petusõnumid

Saadetavates SMSides jäetakse mulje, justkui tuleks inkassofirmale tasuda maksmata olev võlg. Et seda võimalikult mugavaks teha, on sõnumis välja toodud ka konto- ja viitenumber.

Julianus Inkasso turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja Treufeldt kinnitab, et nad on kõnealustest petukirjadest teadlikud ja on omalt poolt ka inimesi nende eest hoiatanud nii oma kodulehel kui ka sotsiaalmeedias.

«Tegemist on laiemalt levinud probleemiga, kus petturid kasutavad erinevate tuntud ettevõtete nimesid, et inimestelt andmeid või raha välja petta,» tõdeb Treufeldt. Ta lisab, et nad on teinud ka avalduse politseisse.

Tegu ei ole aga paraku esimese korraga, kui inkassofirma petukirjade lainega rinda pistab.

Möödunud aasta suvel hoiatasid nad enda ühismeedias: «Tähelepanu! Palume olla ettevaatlikud – Julianuse nime all saadetakse petukirju.»

«Hea teada: Julianus Inkasso poolt saadetud kirjad tulevad alati @julianus.ee e-posti aadressilt. Saadetud kirjades on alati telefoninumber ja makselink ning tavaliselt ka logo. Enne vastamist kontrollige, et kirjas kuvatav iseteeninduse aadress oleks https://self.julianus.ee/debts. Kui saadetud kirjas olev e-posti või veebiaadress ei lõppe julianus.ee-ga, siis see ei kuulu meile. Kahtluse korral tasub alati logida iseteenindusse Julianus Inkasso ametliku kodulehe kaudu: www.julianus.ee, kus on võimalik reaalajas kontrollida oma võlgnevusi ning sooritada maksed.»

Ainuüksi jaanuaris langes Eestis pangakelmuste ohvriks üle poolesaja inimese, kelle kahjusumma ulatus kokku pea 400 000 euroni.