Tuli Eesti iivet tõstma? Kõmuline Netflixi staar veetis Tallinnas mõnusalt aega

Möödunud aastal esilinastunud Netflixi dokumentaalfilmi «Men with 1000 Kids» kangelaseks on Hollandist pärit spermadoonor Jonathan Jacob Meijer, kellel arvatakse olevat kuni 1000 last. Mees kinnitas sadadele naistele, et annetab oma spermat vaid maksimaalselt viie lapse sünniks. Nii see päris ei olnud.