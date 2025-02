Harju maakohtus Tallinna kohtumajas astusid reedel kohtu ette kolm inimest – seda kupeldamise süüdistuses. Prokuratuuri süüdistuse järgi oli Estonia puiesteel tegutsevas stripiklubis kaks reeglit: et ei oleks seksi ja tegevus oleks klubile võimalikult kasumlik. Seejuures igasugune rindade ja tagumiku käperdamine ja seda just eriti pikalt, oli tervitatav selleks, et kliendid rahakotirauad võimalikult laiali avaks.