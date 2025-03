VIDEOD «Seda on raske vaadata. Aidake teda!» Veidralt käituv Justin Bieber langes taas narkootikumide küüsi?

Märtsi alguses oma 31. sünnipäeva tähistanud Kanada popstaar Justin Bieber on viimastel nädalatel oma fänne muretsema pannud. Paljud usuvad, et Bieber on taas narkootikumide küüsi sattunud. Olgugi et popstaar seda eitas, filmis ta loetud päevad hiljem endast kahtlustäratava videoklipi.