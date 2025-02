KAHTLUSTÄRATAV Surnuna leitud Hollywoodi legendi abikaasa surnukehal oli märke mumifikatsioonist

Pika karjääri järel 2004. aastal Hollywoodist lahkunud Gene Hackman ja tema abikaasa Betsy Arakawa leiti neljapäeval, 27. veebruaril nende New Mexico osariigis asuvast kodust surnuna, vahendab BBC .

95-aastaselt lahkunud legendi kaotus raputas Hollywoodi ning nüüd on teada, et mõlemad surmajuhtumid on raputanud ka ametnikke.