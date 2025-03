Üks ostjatest sõlmis korteri ostu-müügilepingu edasimüüjaga notaris ning tasus kogu hinna osamaksetena. Kui ta pöördus uuesti notarisse, et vormistada omandiõigus enda nimele, selgus, et korterile oli seatud hüpoteek ning müüja esindaja oli ettevõtluskeelu all. Tavapäraselt peaks notar enne tehingu sõlmimist tegema mitmeid kontrollpäringuid, sealhulgas kinnistusraamatu ja ärikeelu registri kohta. Selles tehingus jäeti vajalik kontroll tegemata, mistõttu jäi ostja nii rahast kui ka korterist ilma.